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6 грудня • оновлено в 12:20
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Стало відомо про ще одну зниклу під час пожежі в Одесі

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В Одесі шукають ще одну зниклу під час пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 18-річну дівчину. Із заявою про зникнення в поліцію звернулися її батьки.

За їх словами, дочка не виходила з ними на зв'язок ще з 30 листопада. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці з'ясовують, чи могла дівчина знаходиться в будівлі коледжу під час пожежі 4 грудня.

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У свою чергу, telegram-канал xydessa повідомляє, що зникла була студенткою коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Таким чином, число зниклих без вісті під час пожежі за останніми даними поліції збільшилася до 14.

Офіційно підтверджено смерть двох людей: студентки Ксенії Бабенко і викладача Ганни Бортюк.

Стало відомо про ще одну зниклу під час пожежі в Одесі

Стало відомо про ще одну зниклу під час пожежі в Одесі

od.dsns.gov.ua

Стало відомо про ще одну зниклу під час пожежі в Одесі

Стало відомо про ще одну зниклу під час пожежі в Одесі

od.dsns.gov.ua

Стало відомо про ще одну зниклу під час пожежі в Одесі

Стало відомо про ще одну зниклу під час пожежі в Одесі

od.dsns.gov.ua

Стало відомо про ще одну зниклу під час пожежі в Одесі

Стало відомо про ще одну зниклу під час пожежі в Одесі

od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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Хо Хол
Хо Хол
Еще один стейк с прожаркой веллдан :D
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