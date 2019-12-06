В Одесі шукають ще одну зниклу під час пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 18-річну дівчину. Із заявою про зникнення в поліцію звернулися її батьки.
За їх словами, дочка не виходила з ними на зв'язок ще з 30 листопада. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці з'ясовують, чи могла дівчина знаходиться в будівлі коледжу під час пожежі 4 грудня.
У свою чергу, telegram-канал xydessa повідомляє, що зникла була студенткою коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Таким чином, число зниклих без вісті під час пожежі за останніми даними поліції збільшилася до 14.
Офіційно підтверджено смерть двох людей: студентки Ксенії Бабенко і викладача Ганни Бортюк.
Стало відомо про ще одну зниклу під час пожежі в Одесі
od.dsns.gov.ua
Стало відомо про ще одну зниклу під час пожежі в Одесі
od.dsns.gov.ua
Стало відомо про ще одну зниклу під час пожежі в Одесі
od.dsns.gov.ua
Стало відомо про ще одну зниклу під час пожежі в Одесі
od.dsns.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь проник майже на всі поверхи. В результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем з проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
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