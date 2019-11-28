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29 листопада • оновлено в 11:01
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Стало відомо про дитину, яка врятувалась у страшній пожежі в Одесі. Відео

2.4т
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В Одеській поліції розповіли подробиці страшної пожежі, яка 28 листопада забрала життя 82-річної жінки та її 3-річної онуки. Її 4-річній сестрі вдалося врятуватися – дівчинка встигла вибігти із квартири, коли пожежа лише почалася.

Про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного управління поліції (щоб подивитися коментар і відео з місця пожежі, доскрольте сторінку до кінця).

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Попередньо встановлено, що осередок займання розташований у дитячій кімнаті, де грали сестри. Їх бабуся була в іншій кімнаті, а мама дівчаток пішла на роботу. Також, за попередньою інформацією, бабуся з онукою загинули від отруєння продуктами горіння. Тіла відправлено на судово-медичну експертизу для з'ясування точної причини смерті. За фактом трагедії поліція відкрила кримінальне провадження.

Стало відомо про дитину, яка врятувалась у страшній пожежі в Одесі

Стало відомо про дитину, яка врятувалась у страшній пожежі в Одесі

ДСНС в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на вулиці Семена Палія, 78, 28 листопада сталася пожежа в квартирі на 5 поверсі 9-поверхового будинку. Рятувальники прибули на місце і протягом 5 хвилин загасили полум'я. У згорілій квартирі вони виявили тіла 82-річної жінки та 3-річної дівчинки.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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