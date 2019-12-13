В Одесі експерти здійснять ДНК-експертизу тіл невпізнаних жертв вогненної трагедії на вулиці Троїцькій. Її результати будуть відомі не раніше, ніж до кінця року.

11 грудня були виявлені останні чотири тіла людей, які вважалися зниклими безвісти. У такий спосіб кількість жертв пожежі склала 16 осіб. Про це повідомляє "ТСН".

Пози знайдених людей свідчать про те, що вони до останнього намагалися врятуватися.

Зараз офіційно впізнані лише чотири жертви страшної пожежі. Решту загиблих будуть ідентифікувати за допомогою ДНК-експертизи, результати якої будуть готові до кінця року.

Стало відомо, коли назвуть імена всіх жертв трагедії в Одесі od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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