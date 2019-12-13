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13 грудня • оновлено в 11:36
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Стало відомо, коли назвуть імена всіх жертв трагедії в Одесі

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В Одесі експерти здійснять ДНК-експертизу тіл невпізнаних жертв вогненної трагедії на вулиці Троїцькій. Її результати будуть відомі не раніше, ніж до кінця року.

11 грудня були виявлені останні чотири тіла людей, які вважалися зниклими безвісти. У такий спосіб кількість жертв пожежі склала 16 осіб. Про це повідомляє "ТСН".

Пози знайдених людей свідчать про те, що вони до останнього намагалися врятуватися.

Зараз офіційно впізнані лише чотири жертви страшної пожежі. Решту загиблих будуть ідентифікувати за допомогою ДНК-експертизи, результати якої будуть готові до кінця року.

Стало відомо, коли назвуть імена всіх жертв трагедії в Одесі

Стало відомо, коли назвуть імена всіх жертв трагедії в Одесі

od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
После сожжения заживо людей в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года и отказа властей вести следствие и наказать преступников, Одесса - проклятый город.
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Хо Хол
Хо Хол
Шашлыковский Петро, Гриллько Павло, Шкварко Володимир, Беконенко Анна, Стейковенко Елена и прочие
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