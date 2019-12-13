В Одесі експерти здійснять ДНК-експертизу тіл невпізнаних жертв вогненної трагедії на вулиці Троїцькій. Її результати будуть відомі не раніше, ніж до кінця року.
11 грудня були виявлені останні чотири тіла людей, які вважалися зниклими безвісти. У такий спосіб кількість жертв пожежі склала 16 осіб. Про це повідомляє "ТСН".
Пози знайдених людей свідчать про те, що вони до останнього намагалися врятуватися.
Зараз офіційно впізнані лише чотири жертви страшної пожежі. Решту загиблих будуть ідентифікувати за допомогою ДНК-експертизи, результати якої будуть готові до кінця року.
Стало відомо, коли назвуть імена всіх жертв трагедії в Одесі
od.dsns.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 грудня приблизно о 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло. 6 грудня через під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
У ніч на 7 грудня було знайдено ще одне тіло. Ввечері 7 грудня в лікарні помер рятувальник.
Вранці 8 грудня під завалами знайдено ще два тіла.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Також одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд прийняв рішення по директору згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".