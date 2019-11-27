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29 листопада • оновлено в 12:12
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Порноскандал в Одесі: стало відоме прізвище гінеколога. Фото

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В Одесі стало відоме ім'я гінеколога, в кабінеті якого було встановлено приховану камеру, що знімала пацієнток для порносайтів. Лікаря вищої категорії звуть В'ячеслав Олегович Триполко (щоб подивитися фото його кабінету, доскрольте сторінку до кінця).

OBOZREVATEL знайшов інформацію в базі українських лікарів uadoc.com.ua про те, що Триполко закінчив Запорізький державний медичний університет і крім Одеського онкологічного диспансеру проводить ультразвукову діагностику у міській лікарні №1, а також у приватній клініці "ОН Клінік Одеса". На цьому ж порталі можна знайти позитивний відгук про медика однієї з пацієнток.

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"Лікар дуже кваліфікований і компетентний у своїй роботі. І дуже уважний! Поки сиділа до нього у черзі, встигла сама про нього почути багато хороших відгуків!" – написала пацієнтка Триполка Алла.

Відгук про роботу лікаря В'ячеслава Триполка

Відгук про роботу лікаря В'ячеслава Триполка

uadoc.com.ua (Скріншот)

Тим часом у клініці ухвалили рішення щодо розірвання з Триполком договору про оренду приміщення. Про це кореспонденту OBOZREVATEL розповів головлікар Одеського онкодиспансеру Олег Лук'янчук.

В Одеському обласному управлінні поліції зі свого боку кореспонденту OBOZREVATEL повідомили, що конкретних підозрюваних у справі наразі немає, хоча кримінальне провадження за фактом розповсюдження порнографії вже відкрите.

Кабінет лікаря-гінеколога В'ячеслава Триполка

Кабінет лікаря-гінеколога В'ячеслава Триполка

Кабінет лікаря-гінеколога В'ячеслава Триполка

Кабінет лікаря-гінеколога В'ячеслава Триполка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Порноскандал в Одесі
Місце
Україна Одеса
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
"Маня-П и д р"-это гинеколог,а этот,так,пісюнковий лікар)))
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Иванович Василий
Иванович Василий
Дешевый непрофессионализм в органах расследования. Снять надо начальника, который организовал расследование. Врач может быть и вообще не при чем, а сама история должна была появиться после поимки, которую распутать несложно - было бы желание и профессионализм.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
красавчик
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