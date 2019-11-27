Порноскандал в Одесі: стало відоме прізвище гінеколога. Фото

В Одесі стало відоме ім'я гінеколога, в кабінеті якого було встановлено приховану камеру, що знімала пацієнток для порносайтів. Лікаря вищої категорії звуть В'ячеслав Олегович Триполко (щоб подивитися фото його кабінету, доскрольте сторінку до кінця).

OBOZREVATEL знайшов інформацію в базі українських лікарів uadoc.com.ua про те, що Триполко закінчив Запорізький державний медичний університет і крім Одеського онкологічного диспансеру проводить ультразвукову діагностику у міській лікарні №1, а також у приватній клініці "ОН Клінік Одеса". На цьому ж порталі можна знайти позитивний відгук про медика однієї з пацієнток.

"Лікар дуже кваліфікований і компетентний у своїй роботі. І дуже уважний! Поки сиділа до нього у черзі, встигла сама про нього почути багато хороших відгуків!" – написала пацієнтка Триполка Алла.

Відгук про роботу лікаря В'ячеслава Триполка uadoc.com.ua (Скріншот)

Тим часом у клініці ухвалили рішення щодо розірвання з Триполком договору про оренду приміщення. Про це кореспонденту OBOZREVATEL розповів головлікар Одеського онкодиспансеру Олег Лук'янчук.

В Одеському обласному управлінні поліції зі свого боку кореспонденту OBOZREVATEL повідомили, що конкретних підозрюваних у справі наразі немає, хоча кримінальне провадження за фактом розповсюдження порнографії вже відкрите.

Кабінет лікаря-гінеколога В'ячеслава Триполка

Кабінет лікаря-гінеколога В'ячеслава Триполка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що 11 листопада пацієнтка звернулася в поліцію із заявою про те, що відео її прийому у гінеколога з'явилося на порносайті. Під час обшуку в кабінеті лікаря поліція знайшла приховану камеру. Також було проведено обшук у квартирі і автомобілі фахівця, який відповідає за роботу інтернету в онкодиспансері. У нього вилучено комп'ютери та флешки.

В Одеському онкодиспансері відхрестилися від лікаря, в кабінеті якого відбувалося знімання прихованою камерою.

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