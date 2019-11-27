Спритний злодій з Одеси став зіркою мережі: відео пограбування

В Одесі на вулиці Сегедській злодій всього за 2 хвилини пограбував кондитерську. Чоловік заліз в приміщення поклав кавову машину в чорний пакет, забрав телефон, дістав гроші з каси та втік.

Про це повідомили на telegram-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Спритний злодій з Одеси став зіркою мережі xydessa / telegram (скріншот)

Сигналізація в кондитерській не працювала. Поліція шукає злодія.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі шахраї запустили нову схему "розводу". Аферисти розміщують номер телефону жертви без її відома на різних сайтах із замовленням послуг або товарів з функцією зворотного дзвінка. Людині постійно передзвонюють з цих інтернет-магазинів. Телефон не змовкає цілодобово.

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