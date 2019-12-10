Мережу підірвала історія про непомітного героя страшної пожежі в Одесі: фото

У мережі висловили захват вчинком одеського комунальника, який 4 грудня зі своєю автовишкою одним з перших прибув до місця пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулицю Троїцьку.

Співробітник КП "Міськзелентрест" Олександр Трандафір заїхав у двір будинку, що горів, і став рятувати людей. Про це на своїй сторінці в Faceebook повідомив директор одеського департаменту міського господарства Дмитро Жеман (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Не маючи спецзасобів, спецпідготовки і, дійсно, ризикуючи здоров'ям і життям, він зробив те, що зробило його героєм!", – написав Жеман.

Користувачі мережі захоплюються вчинком відважного комунальника і дякують йому. Зокрема пост про Трандафір на момент публікації новини лайкнули і поширили понад 6 тисяч осіб. Крім того, під постом залишили сотні коментарів.

Співробітник комунального підприємства "Міськзелентрест" врятував кілька життів Дмитро Жеман/Facebook

Співробітник комунального підприємства "Міськзелентрест" врятував кілька життів Дмитро Жеман/Facebook

Співробітник комунального підприємства "Міськзелентрест" врятував кілька життів Дмитро Жеман/Facebook

Співробітник комунального підприємства "Міськзелентрест" врятував кілька життів Дмитро Жеман/Facebook

Співробітник комунального підприємства "Міськзелентрест" врятував кілька життів Дмитро Жеман/Facebook

Співробітник комунального підприємства "Міськзелентрест" врятував кілька життів Дмитро Жеман/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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