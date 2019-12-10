Мережу підірвала історія про непомітного героя страшної пожежі в Одесі: фото

У мережі висловили захват вчинком одеського комунальника, який 4 грудня зі своєю автовишкою одним з перших прибув до місця пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулицю Троїцьку.
Співробітник КП "Міськзелентрест" Олександр Трандафір заїхав у двір будинку, що горів, і став рятувати людей. Про це на своїй сторінці в Faceebook повідомив директор одеського департаменту міського господарства Дмитро Жеман (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
"Не маючи спецзасобів, спецпідготовки і, дійсно, ризикуючи здоров'ям і життям, він зробив те, що зробило його героєм!", – написав Жеман.
Користувачі мережі захоплюються вчинком відважного комунальника і дякують йому. Зокрема пост про Трандафір на момент публікації новини лайкнули і поширили понад 6 тисяч осіб. Крім того, під постом залишили сотні коментарів.
Співробітник комунального підприємства "Міськзелентрест" врятував кілька життів
Дмитро Жеман/Facebook
Співробітник комунального підприємства "Міськзелентрест" врятував кілька життів
Дмитро Жеман/Facebook
Співробітник комунального підприємства "Міськзелентрест" врятував кілька життів
Дмитро Жеман/Facebook
Співробітник комунального підприємства "Міськзелентрест" врятував кілька життів
Дмитро Жеман/Facebook
Співробітник комунального підприємства "Міськзелентрест" врятував кілька життів
Дмитро Жеман/Facebook
Співробітник комунального підприємства "Міськзелентрест" врятував кілька життів
Дмитро Жеман/Facebook
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь проник майже на всі поверхи. В результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем з проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Поліція Одеси має намір оголосити про підозру директору згорілого Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі, а також однією з її підлеглих, завідуючої відділенням навчального закладу.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".