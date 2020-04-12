Справу про смерть пацієнтки на Одещині взяла на контроль прокуратура: що загрожує винним

Смерть мешканки Одеської області від пневмонії в лікарні Подольська, куди її везли на "швидкій" 2,5 години з Захарьевской ЦРЛ, розташованої всього в 50 кілометрах, зацікавила прокуратуру.

Наглядове відомство взяло "на контроль" хід досудового розслідування за фактом смерті пацієнтки, повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

В ході розслідування правоохоронці мають намір перевірити, як медпрацівники виконали свої обов'язки. Зараз проводяться першочергові слідчі дії, після проведення яких буде вирішено питання щодо оголошення винним про підозру.

Нагадаємо, жінка 1967 року народження померла від пневмонії в лікарні міста Подольська 9 квітня. Туди її доставили з Захарьевской району на неукомплектованій кареті "швидкої", в якій по дорозі зламався апарат ШВЛ. Шлях в 50 км до лікарні райцентру зайняв 2,5 години через поганий стан дороги.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання медиком професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки). Винним, якщо їх провина буде доведена, загрожує до 2 років в'язниці.

Прокуратура проконтролює хід розслідування справи про смерть пацієнтки на Одещині s.ura.news

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