"Справа на мільйон": в Одесі шахрай обчистив банк

Житель Одеської області привласнив собі кошти одного з українських банків. Він вкрав понад мільйон гривень.

Шахрая вирахували і затримали. Суд помістив його під варту, повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

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37-річний житель Одеської області зареєстрував фірму з продажу товарів по всьому світу і для перерахування грошей відкрив рахунок в одному з банків Одеси. У березні минулого року на цей рахунок було перераховано кошти від підприємства, нібито, за оплату товарів. Переконавшись, що гроші перераховані, підозрюваний через інтернет оформив "повернення" товару.

Поки співробітники банку намагалися скасувати транзакцію, шахрай за допомогою банкоматів встиг зняти з рахунку всі гроші.

Вивчивши матеріали справи, суд відправив підозрюваного в СІЗО під заставу в розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень.

В Одесі шахрай обчистив банк. (Ілюстрація) odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в будівлі "нової мерії" на вулиць Косівській співробітник муніципалітету знайшов пакет, в якому, знаходились майже 30 тисяч гривень.

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