У СІЗО Одеси 10 лютого затримали співробітника установи, який систематично продавав наркотики ув'язненим.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

За даними слідства, чоловік регулярно проносив психотропні речовини для арештантів на територію СІЗО.

При затриманні у нього знайшли марихуану, метадон та амфетамін. Вирішується питання про обрання для співробітника ізолятора запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження, наркодилеру загрожує до 8 років в'язниці.

Співробітник одеського СІЗО продавав наркотики ув'язненим Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , міністр юстиції України Денис малюська 26 січня несподівано навідався з інспекцією в Одеський СІЗО. За його словами, в установі довгий час безпідставно перебуває бАГАТО людей.

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