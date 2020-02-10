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10 лютого • оновлено в 19:00
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Співробітник одеського СІЗО продавав наркотики ув'язненим

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У СІЗО Одеси 10 лютого затримали співробітника установи, який систематично продавав наркотики ув'язненим.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

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За даними слідства, чоловік регулярно проносив психотропні речовини для арештантів на територію СІЗО.

При затриманні у нього знайшли марихуану, метадон та амфетамін. Вирішується питання про обрання для співробітника ізолятора запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження, наркодилеру загрожує до 8 років в'язниці.

Співробітник одеського СІЗО продавав наркотики ув'язненим

Співробітник одеського СІЗО продавав наркотики ув'язненим

Думська

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , міністр юстиції України Денис малюська 26 січня несподівано навідався з інспекцією в Одеський СІЗО. За його словами, в установі довгий час безпідставно перебуває бАГАТО людей.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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