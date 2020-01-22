Спецпризначенці посеред ночі врятували дітей від неадекватних батьків у Одесі. Фото й подробиці

В Одесі довелося залучати поліцейський спецназ і співробітників ДСНС, щоб вилучити двох дівчаток 1,5 і 4,5 років у горе-матері.

Вона разом зі співмешканцем забарикадувалася в будинку і не впускала соціальних працівників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця служби у справах дітей Одеської міськради Юлія Нікандрова (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Рятувальники за допомогою болгарки розпиляли двері, і соцпрацівники разом із поліцією змогли потрапити в житло. Там вони застали дівчаток у страшних антисанітарних умовах і п'яну жінку, яка, за словами сусідів, дуже рідко буває твереза.

Дітей доставили в притулок, де їх нагодували, а також забезпечили нормальним одягом, якого в них просто не було. Зараз із малятами все гаразд, вирішується питання про позбавлення їхньої матері батьківських прав.

Спецназ посеред ночі врятував дітей від неадекватних батьків у Одесі Юлія Нікандрова/Facebook

Спецназ посеред ночі врятував дітей від неадекватних батьків у Одесі Юлія Нікандрова/Facebook

Спецназ посеред ночі врятував дітей від неадекватних батьків у Одесі Юлія Нікандрова/Facebook

Спецназ посеред ночі врятував дітей від неадекватних батьків у Одесі Юлія Нікандрова/Facebook

Спецназ посеред ночі врятував дітей від неадекватних батьків у Одесі Юлія Нікандрова/Facebook

Спецназ посеред ночі врятував дітей від неадекватних батьків у Одесі Юлія Нікандрова/Facebook

Спецназ посеред ночі врятував дітей від неадекватних батьків у Одесі Юлія Нікандрова/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на Київському ринку помітили п'яну жінку з немовлям у колясці. Відвідувачі й продавці викликали поліцейських. Горе-матір перебувала у вкрай неадекватному стані й не могла нічого пояснити.

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