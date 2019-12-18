Сотні людей і трактори: одесити влаштували блокаду на кордоні з Молдовою. Фото

Противники земельної реформи за допомогою тракторів заблокували в'їзд на митний пункт пропуску "Кучурган" в Одеській області на кордоні з Молдовою.

У масштабній акції беруть участь понад 400 осіб і 50 одиниць сільгосптехніки – вантажівок і тракторів, пише Оdessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Основна претензія протестуючих – новий закон, згідно з яким державну землю можна буде продавати в приватні руки з лімітом в 213 тисяч гектарів, який зможе придбати один покупець. У тих фермерів, які зараз відпрацьовують орендовану у держави землю в розмірах 200-300 га, не вистачить грошей для того, щоб цю землю купити. Вони вважають, що таким чином, на торгах її придбає великий холдинг, що призведе до створення монополій і знищення дрібного фермерства.

Протестуючі заблокували міжнародний пункт пропуску "Кучурган" Odessa.online

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За словами протестувальників, навіть якщо знизити ліміт до 20 тисяч га, то це не вбереже приватних фермерів від розорення.

"Середня ринкова ціна на землю зараз становить 2 тисячі доларів за гектар. Виходить, що покупка навіть 500 га, буде коштувати мільйон доларів. Як це можливо, якщо навіть, щоб купити трактор, який коштує 20 тисяч доларів, фермерам доводиться брати кредит?" – заявили учасники протесту.

Мітингувальники також повідомили, що будуть блокувати пункт пропуску безстроково – до того моменту, поки уряд не повідомить про скасування планів на продаж державної землі в приватні руки.

Протестуючі заблокували міжнародний пункт пропуску "Кучурган" Odessa.online

Протестуючі заблокували міжнародний пункт пропуску "Кучурган" Odessa.online

Протестуючі заблокували міжнародний пункт пропуску "Кучурган" Odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL, днем раніше противники земельної реформи перекрили трасу Київ-Одеса, повністю паралізувавши рух на магістралі.

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