Головна Новини
18 грудня • оновлено в 17:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Сотні людей і трактори: одесити влаштували блокаду на кордоні з Молдовою. Фото

395
Читати матеріал російською

Противники земельної реформи за допомогою тракторів заблокували в'їзд на митний пункт пропуску "Кучурган" в Одеській області на кордоні з Молдовою.

У масштабній акції беруть участь понад 400 осіб і 50 одиниць сільгосптехніки – вантажівок і тракторів, пише Оdessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Основна претензія протестуючих – новий закон, згідно з яким державну землю можна буде продавати в приватні руки з лімітом в 213 тисяч гектарів, який зможе придбати один покупець. У тих фермерів, які зараз відпрацьовують орендовану у держави землю в розмірах 200-300 га, не вистачить грошей для того, щоб цю землю купити. Вони вважають, що таким чином, на торгах її придбає великий холдинг, що призведе до створення монополій і знищення дрібного фермерства.

Протестуючі заблокували міжнародний пункт пропуску "Кучурган"

Протестуючі заблокували міжнародний пункт пропуску "Кучурган"

Odessa.online

Новини
Вчителі перекрили дорогу під Житомиром через проблеми із зарплатами

За словами протестувальників, навіть якщо знизити ліміт до 20 тисяч га, то це не вбереже приватних фермерів від розорення.

"Середня ринкова ціна на землю зараз становить 2 тисячі доларів за гектар. Виходить, що покупка навіть 500 га, буде коштувати мільйон доларів. Як це можливо, якщо навіть, щоб купити трактор, який коштує 20 тисяч доларів, фермерам доводиться брати кредит?" – заявили учасники протесту.

Мітингувальники також повідомили, що будуть блокувати пункт пропуску безстроково – до того моменту, поки уряд не повідомить про скасування планів на продаж державної землі в приватні руки.

Протестуючі заблокували міжнародний пункт пропуску "Кучурган"

Протестуючі заблокували міжнародний пункт пропуску "Кучурган"

Odessa.online

Протестуючі заблокували міжнародний пункт пропуску "Кучурган"

Протестуючі заблокували міжнародний пункт пропуску "Кучурган"

Odessa.online

Протестуючі заблокували міжнародний пункт пропуску "Кучурган"

Протестуючі заблокували міжнародний пункт пропуску "Кучурган"

Odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL, днем раніше противники земельної реформи перекрили трасу Київ-Одеса, повністю паралізувавши рух на магістралі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "земельна реформа" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
земельна реформа
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги