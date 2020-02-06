Сніговий буревій в Одесі: повалені дерева, зірвані дахи й НП на трасі. Фото

Негода залишила без електрики 137 населених пунктів у Одеській області. На автотрасі М-15 Одеса – Рені обмежено рух великовантажного транспорту.

Зі снігових заметів на трасі відбуксували 134 транспортні засоби, в яких перебувало 189 осіб. Також з дороги прибрано 77 повалених дерев, повідомили в пресслужбі ДСНС (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

На трасі Одеса – Рені обмежено рух вантажівок bessarabiainform

У самій Одесі за ніч штормовий вітер повалив 48 дерев, 40 із яких працівники КП "Міськзелентрест" вже розпиляли й прибрали. Також у місті зафіксовано численні обриви ліній електропередачі. Ремонтом займаються працівники КП "Одесміськсвітло".

Вночі 6 лютого в Одесі повалило 48 дерев Dumskaya

Вночі 6 лютого в Одесі повалило 48 дерев Dumskaya

Вночі 6 лютого в Одесі повалило 48 дерев Dumskaya

Вночі 6 лютого в Одесі повалило 48 дерев Dumskaya

Вночі 6 лютого в Одесі повалило 48 дерев Dumskaya

Вночі 6 лютого в Одесі повалило 48 дерев Dumskaya

Вночі 6 лютого в Одесі повалило 48 дерев Dumskaya

Вночі 6 лютого в Одесі повалило 48 дерев Dumskaya

Все трамвайні та тролейбусні маршрути міста станом на 09:30 ранку 6 лютого працюють без затримок.

На вулиці Героїв Крут у Одесі сильним вітром зірвало дах продуктового супермаркету. Його уламки пошкодили припарковані біля магазину автомобілі. Фото наслідків вирування стихії опублікував Telegram-канал XYDESSA.

Вночі 6 лютого в Одесі зірвало дах супермаркету, уламками якого пошкодило припарковані авто Telegram-канал XYDESSA

Вночі 6 лютого в Одесі безліч дерев повалило на припарковані авто Telegram-канал XYDESSA

Крім того, минулої ночі безліч машин постраждало від обвалених дерев і великих гілок. А на вулиці Сегедській велика акація впала на дах будівлі банку, пише Dumskaya.

Вночі 6 лютого в Одесі акація впала на дах банку Анатолій Косин

Вночі 6 лютого в Одесі акація впала на дах банку Анатолій Косин

Зазначимо, що вночі 6 лютого Одеську область накрив циклон Petra. Хуртовина з мокрим снігом і шквальний північний вітер утворили подекуди снігові замети до 20 см.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адміністрація найбільшого в Східній Європі одеського промтоварного ринку "7 кілометр" у зв'язку з епідемією коронавірусу перевіряє китайців, що працюють там.

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