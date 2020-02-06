Снігова заметіль на трасах України: в поліції дали поради водіям

Синоптики прогнозують хуртовини, снігові замети та ожеледицю на українських, в тому числі, одеських дорогах, в зв'язку з чим поліція нагадує водіям про прості правила поведінки на дорозі в таких умовах.

Перш за все, слід дотримуватися швидкісного режиму і користуватися ближнім світлом фар чи протитуманними фарами, повідомили в прес-службі Патрульній поліції Одеської області (щоб подивитись фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Також в складних погодних умовах слід дотримуватися дистанції і правил паркування, не заважаючи снігоприбиральної техніці.

Поряд з усім перерахованим вище не рекомендується без потреби виконувати зайвих маневрів. А при необхідності зробити зупинку рекомендується знижувати швидкість поступово.

Ну, і звичайно, головними союзниками водія на зледеній і засніженій дорозі, як, втім, і на будь-який інший, є уважність і обережність.

Нагадаємо, що в екстреному випадку, якщо немає можливості додзвонитися на спец-лінію 102, також можна скористатися офіційним і безкоштовним додатком My Pol, яке є офіційним каналом зв'язку між правоохоронцями та громадянами. За допомогою кнопки "Екстрений виклик" додаток автоматично передає поліцейським дані і координати заявника. Також в додатку є інформація про найближчі територіальних відділеннях поліції, медустановах і рекомендації щодо дій у тих чи інших екстрених ситуаціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 6 лютого ураган знеструмив в Одеській області 137 населених пунктів.

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