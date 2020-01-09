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9 січня • оновлено в 13:19
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Смертельну пожежу під Одесою гасили кілька годин: що сталося

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В Одеській області в пожежі загинули двоє людей. Трагедія трапилася в Роздільнянського районі.

Повідомлення про загорання на вулиці Перемоги в селі Лиманське надійшло на спец-лінію "101" близько 16 години 8 січня, повідомили в прес-службі управління ДСНС в Одеській області.

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Смертельну пожежу під Одесою гасили кілька годин: що сталося

Смертельну пожежу під Одесою гасили кілька годин: що сталося

pixabay.com (ілюстрація)

Прибувши на виклик, рятувальники виявили, що горить приватний одноповерховий будинок. На момент початку гасіння пожежі вже палали перекриття будівлі. Щоб впоратися з вогнем, пожежникам знадобилося майже дві години.

Ліквідувавши загоряння на площі 20 квадратних метрів, рятувальники виявили в згорілому будинку тіла двох чоловіків 1963 і 1983 року народження.

Попередня причина пожежі – замикання електропроводки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в різдвяну ніч в селищі Чорноморське під Одесою троє робітників заживо згоріли в будівельному вагончику.

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Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа новини Одеси
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