Смертельні пожежі в Одесі: суд ухвалив рішення щодо ексголовного рятувальника області. Фото

Заводський районний суд Миколаєва 27 січня відправив під нічний домашній арешт ексначальника Одеського обласного управління ДСНС Віктора Федорчука.

Його підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до трагічних наслідків. Про це повідомляє 368.media (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За версією Державного бюро розслідувань, Федорчак не забезпечив належний нагляд за пожежною безпекою, що зумовило масштабні трагедії на території Одеси.

Йдеться про пожежі: в таборі "Вікторія" 16 вересня 2017 року, в психіатричній лікарні 10 червня 2019 року, в готелі "Токіо Стар" 17 серпня 2019 року, а також у Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня 2019 року.

Тепер Віктор Федорчак щонайменше два місяці повинен перебувати вдома з 19:00 до 07:00.

Сам ексголовний рятувальник Одеської області заявив суду, що не визнає своєї провини.

Смертельні пожежі в Одесі: суд ухвалив рішення щодо ексголовного рятувальника області Преступности.НЕТ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано відео з першими хвилинами страшної пожежі в коледжі економіки та права на вул.Троїцькій, що трапилася 4 грудня і забрала 16 життів.

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