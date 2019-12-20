Смертельна пожежа в Одесі: стало відомо про проблеми в топвузах України

У найбільших ВНЗ України немає протипожежних сигналізацій, зате є маса порушень. Зокрема, відсутні або не працюють вогнегасники, пожежні сигналізації та пожежні водоймища поблизу багатоповерхових гуртожитків.

Для аналізу ситуації з пожежною безпекою в навчальних закладах були обрані три українські ВНЗ, до яких, за даними Міносвіти, у 2019 році було подано найбільше заявок від абітурієнтів, пише видання Аpostrophe.

Стало відомо про проблеми в топвузах України (КНУ ім. Шевченка) 1news

Так, планова перевірка Київського національного університету ім. Шевченка на предмет "дотримання законодавства в сфері техногенної та пожежної безпеки", згідно з наказом №114 ГУ ДСНС в Києві від 15 лютого 2019 року, мала відбутися в березні цього року. Всього мало бути перевірено 35 об'єктів ВНЗ, включно з студентськими гуртожитками. Згідно з даними українського Інспекційного порталу, така перевірка в поточному році не здійснювалася.

Що стосується порушень, виявлених перевіркою минулого року в гуртожитках КНУ, найпоширеніші з них – експлуатація електрочайників у кімнатах, відсутність вогнегасників і планів евакуації. Ба більше, як і в коледжі в Одесі, гуртожитки КНУ виявилися не обладнаними автоматичними пожежними сигналізаціями. А там, де вони є, як-от у гуртожитку №15, сигналізації не працюють.

Стало відомо про проблеми в топвузах України (ЛНУ ім. Франка) zabytki.in.ua

Львівський національний університет ім Франка, згідно з даними Інспекційного порталу, в 2019 році також не перевірявся. При тому, що перевірка 2018 року виявила 42 порушення техніки пожежної безпеки. Серед них: неробоча система протипожежної безпеки і пожежні водойми біля об'єктів ВНЗ, неповна комплектація пожежних щитів та відсутність схем евакуації в гуртожитках. Крім того, на вікнах факультету управління фінансами та бізнесом ЛНУ рятувальники виявили решітки, які не розкриваються. Тобто в разі евакуації вони стануть перешкодою для людей.

Стало відомо про проблеми в топвузах України (КПІ ім. Сікорського) vedomosti-ua

У Київському політехнічному інституті ім. Сікорського в поточному році була перевірена лише оздоровча база КПІ "Маяк", яка розташована в Херсонській області та на якій було виявлено 82 порушення. Зокрема, в адміністративних і житлових корпусах бази виробили свій ресурс пожежні системи оповіщення, у бази немає договору на техобслуговування системи пожежної сигналізації і не вистачає вогнегасників.

Крім того, перевірка, здійснена ДСНС у 2018 році, виявила 37 порушень в головному корпусі КПІ №1. Зокрема недостачу вогнегасників, відсутність планів евакуації, захаращеність евакуаційних шляхів, а також віконні решітки, які знімаються лише зварювальним апаратом. Також приміщення головного корпусу КПІ виявилися не обладнаними системою оповіщення про пожежу та сигналізацією.

Нагадаємо, після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який забрав 16 життів, президент доручив Кабміну перевірити ситуацію з пожежною безпекою в усіх установах з масовим перебуванням людей. Однак подібні перевірки рятувальники зобов'язані проводити без всяких доручень. А всі дані про результати і санкції мають вноситися в базу Інспекційного порталу, який є пілотним проєктом Державної регуляторної служби та Міністерства економічного розвитку.

Як повідомляв OBOZREVATEL 13 грудня СБУ провела обшуки в службових приміщеннях Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Одеській області через пожежу в Одеському коледжі. За версією слідства, керівництво ДСНС намагалося приховати і знищити документацію щодо перевірки протипожежного стану коледжу. Також вони намагалися знищити дозволи на експлуатацію приміщень навчального закладу.

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