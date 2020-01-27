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27 січня • оновлено в 18:18
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Смертельна ДТП на Одещині: стало відомо про стан постраждалих

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Стан одного з постраждалих в масовій ДТП на київській трасі під Одесою погіршився. Хлопець, який отримав серйозну травму мозку, впав у кому. Зараз він знаходиться в реанімації.

Всього вранці 27 січня в Міську клінічну лікарню №11 потрапили 7 осіб, розповів Думській головний лікар лікарні Микола Турчин.

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Шістьох пацієнтів після огляду відпустили додому. Один постраждалий знаходиться в реанімації.

"Хлопець 25 років з множинними забоями та струсом головного мозку знаходиться комі в реанімації у важкому стані", – повідомив головний лікар ГКБ №11.

Смертельна ДТП на Одещині: стало відомо про стан постраждалих

Смертельна ДТП на Одещині: стало відомо про стан постраждалих

ГУНП в Одеській області

Смертельна ДТП на Одещині: стало відомо про стан постраждалих

Смертельна ДТП на Одещині: стало відомо про стан постраждалих

ГУНП в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою неподалік від місця масштабного ДТП з рейсовим автобусом "Автолюкс" 27 січня відбулася ще одна смертельна аварія. Через ожеледицю і туман водій легкового автомобіля Renault не впорався з керуванням і врізався в вантажівку, яка їхала в попутному напрямку.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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