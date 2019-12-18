"Смерть – вбивцям": як живуть батьки підозрюваного в жорстокому злочині під Одесою

Мешканці райцентру Іванівка на Одещині мають намір вигнати з селища сім'ю Миколи Тарасова, обвинуваченого в страшному вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко.

Підозрюваний Тарасов на першому судовому засіданні 10 грудня відмовився від своїх свідчень і заявив, що його змусили зізнатися. Після цього місцеві жителі остаточно вигнали його батьків, що торгували на базарі, з робочого місця і продовжили списувати паркан їхнього будинку написами "смерть вбивці", повідомляє OBOZREVATEL.

Підозрюваний Микола Тарасов usionline.com

Відразу після трагедії родині били вікна, ламали ворота, писали на паркані фарбою, щоб вони забиралися звідси. Вони навіть встановили по периметру ділянки відеокамери. Але за останні пару місяців пристрасті в Іванівці трохи вщухли і їх залишили в спокої. Однак як тільки стало відомо про засідання суду і відмову Тарасова від своїх показань, паркан знову стали списувати закликами "смерть – вбивцям".

Нещодавно батьки намагалися повернутися на ринок через підставних осіб, але про їх хитрощі дізналися місцеві торговці і змогли цьому запобігти. Теперь Тарасови займаються торгівлею на дому.

Як розповів батько вбитої дівчинки Сергій Лук'яненко, жити в одному невеликому селищі з рідними вбивці нестерпно. Нещодавно він зіткнувся зі старшим сином Тарасових на виході з базару.

"За весь цей час вони жодного разу не намагалися навіть вибачитися. Ми і бачити їх не хочемо. Іноді доводиться стикатися на вулиці, вони йдуть і тримаються за ручки, посміхаються як ні в чому не бувало. Ми відвертаємося. Найважче це переживає дружина", – розповів Сергій.

Подробиці читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Микола Тарасов і Даша Лук'яненко

Як раніше писав OBOZREVATEL :

13 червня в селі Іванівка Одеської області пропала 11-річна дівчинка Даша Лук'яненко. Вона відправилася в школу на заняття з танців, але туди так і не дійшла.

Кілька днів волонтери і поліція шукали дівчинку. Але тіло виявили лише 19 червня. Даша була убита і скинута в вигрібну яму на території сусідського будинку. У цьому злочині зізнався 22-річний сусід дівчинки Микола Тарасов.

Батьки Тарасова стверджують, що вони не знали про те, що зробив їх син, і навіть пройшли детектор брехні.

На суді Тарасов відмовився від своїх попередніх свідчень і заявив, що не вбивав дитини.

В Іванівці встановили пам'ятник Даші Лук'яненко у вигляді ангела.

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