Смерть спортсменки Катющевої під Одесою: поліція озвучила кваліфікацію

Поліція почала розслідування смерті спортсменки Катерини Катющевої, яка померла після участі в марафоні "Ультра-Трейл Куяльник" під Одесою.

Як повідомив відділ комунікації поліції Одеської області, тіло жінки відправили на експертизу.

"За фактом смерті жінки розпочато виробництво за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою" нещасний випадок "), – сказано в повідомленні.

Смерть спортсменки Катющевой під Одесою: поліція озвучила кваліфікацію

У поліції нагадали, що інформація про зникнення 32-річної учасниці ультрамарафону надійшла до них увечері 13 червня.

"Пошуки жінки тривали кілька годин і в результаті поліцейські знайшли її у несвідомому стані біля Куяльницького лиману. Для надання медичної допомоги потерпілу від теплового удару відразу ж доставили в лікарню", – відзначили поліцейські.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що про смерть спортсменки Катющевой під Одесою поліція дізналася зі ЗМІ.