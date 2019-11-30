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1 грудня • оновлено в 06:23
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Хлопець через навушники загинув під колесами поїзда в Одесі

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Молодий одесит загинув під колесами поїзда в Одесі вранці 30 листопада.

Смертельна трагедія сталася на станції Поїзна (Одеса Мала). Фото трагічного інциденту опубліковано в Telegram-каналі odessa_hello.

Поїзд збив одесита в навушниках

Поїзд збив одесита в навушниках

Telegram-канал odessa_hello

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Обставини події з'ясовуються, але за свідченням очевидців трагедії, молодий чоловік слухав музику в навушниках і не почув наближення поїзда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області за добу поїзда збили двох осіб. Обидва залишилися живі, хоч і отримали серйозні травми.

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Місце
Україна Одеса
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