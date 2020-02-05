Скинь на карту: в Одесі спритний патрульний "оштрафував" туриста зі США. Фото

В Одесі слідчі ДБР повідомили про підозру інспектору управління Патрульної поліції в Одеській області у вимаганні хабара.

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Коп вимагав та отримав 6 тис. грн від громадянина США за те, щоб не притягати його до адміністративної відповідальності. Іноземець, не розуміючи протиправних дій поліцейського, перевів гроші на особисту банківську карту інспектора.

Зараз вирішується питання про обрання для патрульного запобіжного заходу. Якщо суд доведе його провину, то копу загрожує покарання від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

В Одесі спритний патрульний "оштрафував" туриста зі США dbr.gov.ua

В Одесі спритний патрульний "оштрафував" туриста зі США dbr.gov.ua

В Одесі спритний патрульний "оштрафував" туриста зі США dbr.gov.ua

В Одесі спритний патрульний "оштрафував" туриста зі США dbr.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , cлідчі Державного бюро розслідувань 25 січня затримали двох поліцейських з Одеси за шахрайство і зловживання службовим становищем.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал