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7 лютого • оновлено в 09:12
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Скинь на карту: в Одесі спритний патрульний "оштрафував" туриста зі США. Фото

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В Одесі слідчі ДБР повідомили про підозру інспектору управління Патрульної поліції в Одеській області у вимаганні хабара.

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Коп вимагав та отримав 6 тис. грн від громадянина США за те, щоб не притягати його до адміністративної відповідальності. Іноземець, не розуміючи протиправних дій поліцейського, перевів гроші на особисту банківську карту інспектора.

Зараз вирішується питання про обрання для патрульного запобіжного заходу. Якщо суд доведе його провину, то копу загрожує покарання від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

В Одесі спритний патрульний "оштрафував" туриста зі США

В Одесі спритний патрульний "оштрафував" туриста зі США

dbr.gov.ua

В Одесі спритний патрульний "оштрафував" туриста зі США

В Одесі спритний патрульний "оштрафував" туриста зі США

dbr.gov.ua

В Одесі спритний патрульний "оштрафував" туриста зі США

В Одесі спритний патрульний "оштрафував" туриста зі США

dbr.gov.ua

В Одесі спритний патрульний "оштрафував" туриста зі США

В Одесі спритний патрульний "оштрафував" туриста зі США

dbr.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , cлідчі Державного бюро розслідувань 25 січня затримали двох поліцейських з Одеси за шахрайство і зловживання службовим становищем.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
Національна поліція України новини Одеси
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украинские ученые 6 лет проводили исследования и доказали, что только в Украине Ж О П А - это не часть тела, а событие!!!, а ПОЛНАЯ Ж О П А - это вообще комплекс мероприятий, узаконенный Верховной Радой.______________
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шо, американская форма полицейских не помагает?
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