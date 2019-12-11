Співвласник одеського клубу Palladium, в якому в дні національної жалоби оскандалився російський репер Моргенштерн, після чого клуб розгромили активісти, – вибачився перед українцями.

На своїй сторінці в Facebook Валерій Твардовський визнав, що виступ репера в день жалоби і його висловлювання зі сцени стали жестом неповаги до Одеси і до всієї країни в цілому. За його словами, зал був орендований менеджерами артиста ще за півроку і співробітники, що відповідають за проведення заходів в клубі, не повідомили йому, що концерт все ж таки відбудеться.

Скандал з Моргенштерном в Одесі: співвласник клубу виступив із заявою Facebook

"Я щиро співчуваю і приношу свої вибачення сім'ям і близьким потерпілих, а також всім одеситам і жителям нашої країни, оскільки ця трагедія торкнулася серця кожної людини. Також дякую всім тим, хто в соціальних мережах писав мені повідомлення, що стосуються цієї ситуації. Я все побачив, все прочитав і взяв до уваги. Ще раз приношу свої вибачення і прошу кожного з вас берегти себе, свою сім'ю та рідних ", – написав Твардовський.

За його словами, надалі клуб буде більш вибірково підходити до співпраці з орендарями і більш відповідально обиратиме тих, хто виступає на сцені.

"Я, як і ви, задаюся питаннями – куди поділася цензура артистів на лайку, пропаганду алкоголю, наркотиків? .. Даю слово, що особисто розберуся в цій ситуації і надалі ми будемо більш вибірково підходити до співпраці з орендарями, з усією відповідальністю будемо підходити до вибору виконавців, які виступають на нашій сцені", – написав співвласник одеського клубу Palladium.

Активісти розгромили одеський клуб після скандального виступу російського репера в дні жалоби odessa.online

Активісти розгромили одеський клуб після скандального виступу російського репера в дні жалоби odessa.online

Активісти розгромили одеський клуб після скандального виступу російського репера в дні жалоби odessa.online

Активісти розгромили одеський клуб після скандального виступу російського репера в дні жалоби odessa.online

Активісти розгромили одеський клуб після скандального виступу російського репера в дні жалоби odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 грудня на концерті в Одесі російський музикант Morgenshtern (Алішер Моргенштерн) назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі - "йо**ною показухою". Після цього в клуб нагрянули активісти з наміром отримати пояснення від адміністрації. Нікого там не заставши, патріоти розгромили заклад зсередини.

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