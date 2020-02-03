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3 лютого • оновлено в 11:39
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Загинули уві сні: в Одесі трапилася смертельна пожежа в житловому будинку

1.2т
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У пожежі в житловому будинку в Одесі загинули троє осіб. Трагедія трапилася у п'ятиповерхівці в Суворовському районі міста.

Полум'я зайнялося вночі 3 лютого на другому поверсі 5-поверхового будинку на вулиці Марсельській, повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Повідомлення про сильне задимлення в одному з під'їздів п'ятиповерхівки в Суворовському районі надійшло на спецлінію "101" приблизно о 04:20. Вже в 04:52 пожежа на площі 15 квадратних метрів була ліквідована.

В одній із кімнат зруйнованої квартири рятувальники виявили тіла трьох людей – 60-річної господарки, її 32-річного сина та його 31-річної співмешканки. Всі троє отруїлися продуктами горіння.

Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.

Сім'я загинула в пожежі в одеській п'ятиповерхівці

Сім'я загинула в пожежі в одеській п'ятиповерхівці

od.npu.gov.ua

Сім'я загинула в пожежі в одеській п'ятиповерхівці

Сім'я загинула в пожежі в одеській п'ятиповерхівці

od.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 січня Заводський районний суд Миколаєва відправив під нічний домашній арешт ексначальника Одеського обласного управління ДСНС Віктора Федорчака. Його підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до трагічних наслідків.

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Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа новини Одеси
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