Загинули уві сні: в Одесі трапилася смертельна пожежа в житловому будинку

У пожежі в житловому будинку в Одесі загинули троє осіб. Трагедія трапилася у п'ятиповерхівці в Суворовському районі міста.
Полум'я зайнялося вночі 3 лютого на другому поверсі 5-поверхового будинку на вулиці Марсельській, повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Повідомлення про сильне задимлення в одному з під'їздів п'ятиповерхівки в Суворовському районі надійшло на спецлінію "101" приблизно о 04:20. Вже в 04:52 пожежа на площі 15 квадратних метрів була ліквідована.
В одній із кімнат зруйнованої квартири рятувальники виявили тіла трьох людей – 60-річної господарки, її 32-річного сина та його 31-річної співмешканки. Всі троє отруїлися продуктами горіння.
Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.
Сім'я загинула в пожежі в одеській п'ятиповерхівці
od.npu.gov.ua
Сім'я загинула в пожежі в одеській п'ятиповерхівці
od.npu.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 січня Заводський районний суд Миколаєва відправив під нічний домашній арешт ексначальника Одеського обласного управління ДСНС Віктора Федорчака. Його підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до трагічних наслідків.
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