Сильна злива затопила вулиці в Одесі: з'явилися фото з місця НП

Сильна злива, що обрушилася на Одесу 5 лютого, призвіла до затоплення трьох вулиць в Малиновському районі міста: Хімічної, Промислової та Мечникова в районі "Оліяжиркомбінату".

В даний момент там працює техніка комунального підприємства "Міські дороги", яка завершує відкачування води. Про це повідомляє департамент інформації Одеської міськради (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Сильна злива затопила три вулиці в Одесі omr.gov.ua

Разом з тим, синоптики попереджають про подальше погіршення погодних умов. Починаючи з вечора 5 лютого температура в Одесі почне різко знижуватися і злива перетвориться в сильний снігопад, можливий транспортний колапс.

У департаменті міського господарства Одеси закликають не залишати автомобілі вздовж основних дорожніх магістралей, так як техніка КП "Міські дороги", в разі необхідності, не зможе діяти максимально ефективно.

Сильна злива затопила три вулиці в Одесі omr.gov.ua

Сильна злива затопила три вулиці в Одесі omr.gov.ua

Сильна злива затопила три вулиці в Одесі omr.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, негода в ніч на 5 лютого знеструмила 24 населених пункти в Одеській області.

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