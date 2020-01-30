Шматки по всій вулиці: два авто потрапили у страшну ДТП на перехресті в Одесі. Відео

В Одесі пізно ввечері 29 січня на перехресті вулиць Великої Арнаутської та Катерининської трапилася ДТП за участю автомобілів Volkswagen і Chevrolet.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульній поліції Одеської області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Судячи з відео моменту аварії, розміщеному на telegram-каналі xydessa, водій Volkswagen (авто чорного кольору) їхав на зелене світло. Водночас видно, що на всіх пішохідних світлофорах на перехресті горить червоне. Після зіткнення Сhevrolet відкинуло на тротуар. На щастя, там не було людей.

Водія Сhevrolet з травмами доправили в лікарню. Поліція з'ясовує всі обставини ДТП.

Два авто потрапили у страшну ДТП на перехресті в Одесі Патрульна поліція

Два авто потрапили у страшну ДТП на перехресті в Одесі Патрульна поліція

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою на київській трасі поблизу селища Дачне 27 січня відбулася масштабна ДТП за участю рейсового автобуса "Автолюкс", декількох легковиків і вантажівок. Всього зіткнулися 11 транспортних засобів.

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