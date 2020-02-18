Школяр на Одещині потрапив в реанімацію після безглуздої аварії

В Одеській області в результаті технічної несправності автомобільного крана серйозно травмувався школяр. Зараз за життя дитини борються лікарі.

Про подію, яка сталася вдень 17 лютого на одній з вулиць села Вигода Біляївського району Одеської області, односельці потерпілого повідомили в Facebook-групі "Жителі села Вигода".

Учень 3-го класу місцевої школи Денис Капріан повертався додому після уроків по узбіччю дороги. Цією ж вулицею їхав автокран, один з елементів якого якимось чином відчепився і вдарив дитину по голові. Із серйозною черепно-мозковою травмою хлопчик був доставлений в лікарню. Зараз він знаходиться в реанімації в дуже важкому стані.

Батьківський комітет Вигодянської школи оголосив збір коштів на лікування потерпілого школяра.

Водій в момент події був тверезий. Він не заперечує своєї провини, але впевнений, що елемент крана відчепився через технічну несправність. Зараз автокран знаходиться на штрафмайданчику. Відносно водія відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області слідчий поліції приїхав оформляти ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Про це на спецлінію "102" повідомили самі учасники аварії, які очікували слідчу групу.

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