В Одесі через пандемію коронавируса неофіційно закрили один з найбільших ринків в східній Європі – "7 км".

У прес-службі організації повідомили, що виконують рекомендацію кабміну, але не можуть заборонити підприємцям працювати – таких прямих розпоряджень не надходило.

У прес-службі мерії Одеси повідомили, що в місті станом на 05.00 18 березня немає офіційних випадків зараження коронавірусів. Тим часом, в одеській інфекційної лікарні перебувають 17 осіб з ознаками респіраторної інфекції, яка може свідчити про коронавіруси.

Громадський транспорт, зокрема, маршрутки в місті працюють в звичайному режимі. Наші кореспонденти повідомляють, що люди свідомо поставилися до карантинним заходам і в салонах небагатолюдно.

У мерії зараз проходить сесія міської ради – там обговорюють подальші карантинні заходи в Одесі.

Що відомо про коронавірус в Одесі Ольга Баклаженко/Facebook

Що відомо про коронавірус в Одесі odessa.online

Що відомо про коронавірус в Одесі odessa.online

Що відомо про коронавірус в Одесі odessa.online

Що відомо про коронавірус в Одесі odessa.online

Що відомо про коронавірус в Одесі odessa.online

Що відомо про коронавірус в Одесі odessa.online

Що відомо про коронавірус в Одесі odessa.online

Що відомо про коронавірус в Одесі odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, реанімаційні відділення лікарень Києва почали заповнюватися пацієнтами з пневмонією, але на коронавірус COVID-2019 їх нібито ніхто не тестував. Таку заяву зробила столичний лікар-онколог Тетяна Рослякова на своїй сторінці в Facebook.

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