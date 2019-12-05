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5 грудня • оновлено в 13:16
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Що відбувається зі згорілим в Одесі коледжем вранці 5 грудня: фото

1.8т
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Рятувальники продовжують розбирати завали у згорілій будівлі на вулиці Троїцькій у Одесі, в якій розташовується коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також Інститут морської біології НАН України та інші установи.

Службовці ДСНС працювали всю ніч, проте станом на 10:30 дерев'яні конструкції всередині продовжують тліти. Оперативники, слідча група і кінологи для пошуку зниклих людей поки не змогли зайти у приміщення, оскільки воно небезпечне, пише видання "Думська" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Думська

Біля місця НП перебувають родичі зниклих безвісти. Одна з дівчат розповіла, що чекає свого брата-студента. За її словами, він ще о 10-й ранку 4 грудня дзвонив мамі, прощався і казав, що вмирає. Відтоді хлопець не виходить на зв'язок.

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Також навпроти згорілого будинку працювали інженери, які вимірювали рівень будівлі, щоб передбачити можливе обвалення.

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Думська

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Думська

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Думська

Дівчина показує фото свого зниклого брата

Дівчина показує фото свого зниклого брата

Думська

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Думська

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Думська

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Думська

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Автор
Андрій Шорохов
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
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Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Надо походить по комнатам, поснимать подгоревший бекон))
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