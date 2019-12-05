Що відбувається зі згорілим в Одесі коледжем вранці 5 грудня: фото

Рятувальники продовжують розбирати завали у згорілій будівлі на вулиці Троїцькій у Одесі, в якій розташовується коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, а також Інститут морської біології НАН України та інші установи.
Службовці ДСНС працювали всю ніч, проте станом на 10:30 дерев'яні конструкції всередині продовжують тліти. Оперативники, слідча група і кінологи для пошуку зниклих людей поки не змогли зайти у приміщення, оскільки воно небезпечне, пише видання "Думська" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Наслідки пожежі в одеському коледжі
Думська
Біля місця НП перебувають родичі зниклих безвісти. Одна з дівчат розповіла, що чекає свого брата-студента. За її словами, він ще о 10-й ранку 4 грудня дзвонив мамі, прощався і казав, що вмирає. Відтоді хлопець не виходить на зв'язок.
Також навпроти згорілого будинку працювали інженери, які вимірювали рівень будівлі, щоб передбачити можливе обвалення.
Наслідки пожежі в одеському коледжі
Думська
Наслідки пожежі в одеському коледжі
Думська
Наслідки пожежі в одеському коледжі
Думська
Дівчина показує фото свого зниклого брата
Думська
Наслідки пожежі в одеському коледжі
Думська
Наслідки пожежі в одеському коледжі
Думська
Наслідки пожежі в одеському коледжі
Думська
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 вранці 4 грудня. В результаті НП загинула одна студентка, поранені – 29 осіб, місцеперебування ще 13 – встановлюється.
У мережі з'явилося моторошне відео, на якому люди падали з вікон на пожежників.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно хтось використовував електричні обігрівачі, що і призвело до проблем із проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Жертвою страшної пожежі виявилася 17-річна студентка, яку вже впізнали батьки. У соцмережах повідомили, що це Ксюша Бабенко.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
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