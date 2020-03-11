По всій Україні через коронавирус ввели карантин. Таке рішення було прийнято 11 березня на закритому засіданні Кабміну.

Про це повідомили на офіційному сайті уряду (щоб подивитися документ, доскрольте до кінця сторінки).

Карантин, який буде діяти до 3 квітня, передбачає закриття всіх навчальних закладів, заборону масових зібрань за участю понад 200 осіб. Це стосується і культурних заходів, і спортивних (щоправда, в Кабміні обмовилися, що вони можуть проходити без глядачів).

Також буде припинено авіасполучення з деякими країнами. Закриють і більшість контрольно-пропускних пунктів на кордоні. Їх залишиться 49 з 219 – таку інформацію у себе в Facebook додала народний депутат Вікторія Сюмар.

У той же час на Одещині вживаються безпрецедентні заходи безпеки у зв'язку з епідемією коронавируса в світі.

Про це повідомили під час засідання спеціальної комісії при ОДА, яка була створена для недопущення поширення хвороби в регіоні.

У неї, крім чиновників, увійшли представники ГСЧС, Нацполіціі, Держприкордонслужби, СБУ та Лабораторного центру МОЗ.

На даний момент сформовані три бригади швидкого реагування, визначені підрозділи для надання цілодобової медичної допомоги, розроблена схема перепрофілювання медустанові в разі масового надходження хворих, сформовані резервні бригади лікарів.

Головною госпітальної базою визначена інфекційна лікарня Одеси. 20 боксів на 65 місць готові для лікування пацієнтів.

"Важких" хворих, які потребують реанімації, будуть госпіталізувати в додаткові бази, яких в Одесі 6, а в районах області – 11", – сказав керівник Одеської ОДА Максим Куций.

Детальна інформація про карантин в Одесі і області стане відома після 17.30. На цей час в ОДА призначено чергове засідання комісії з протидії коронавірусу.

В Україні ввели карантин через коронавирус kmu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві ввели карантин через поширення коронавируса COVID-2019 у всьому світі. У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.

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