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23 січня • оновлено в 12:21
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СБУ накрила в Одесі великих корупціонерів в ОДА: що говорить губернатор

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В Одесі Служба безпеки України спіймала чиновників обласної адміністрації на крадіжці з бюджету 1,6 млн грн.

Гроші крали час проведення закупівель для потреб одного з департаментів. Про це повідомили в пресслужбі СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Як повідомляє Думська, за попередніми даними, обшукували приміщення департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва. Крім того, слідчі дії пройшли будинку у директора департаменту Євгенії Волинець.

Державні кошти виводилися "в тінь" через мережу фіктивних комерційних структур, громадських організацій та благодійних фондів. Схема реалізовувалася за допомогою чиновників одного з комунальних підприємств Одеської облради.

Під час обшуків у кабінетах фігурантів справи правоохоронці знайшли документи, що підтверджують протиправну діяльність. За фактом привласнення грошей відкрито кримінальне провадження.

У свою чергу, скандал з підлеглими прокоментував губернатор Одеської області Максим Куций. На своїй сторінці в Facebook він написав, що старим схемам і корупції в новій адміністрації не місце.

"Ми тісно співпрацюємо з представниками Служби безпеки України та іншими правоохоронними органами і надалі будемо сприяти розслідуванням корупційних справ та інших протиправних дій. Упевнений, що слідчі оперативно встановлять істину", – написав Максим Куций.

Чиновників Одеської ОДА спіймали на крадіжці 1,6 млн

Чиновників Одеської ОДА спіймали на крадіжці 1,6 млн

СБУ

Чиновників Одеської ОДА спіймали на крадіжці 1,6 млн

Чиновників Одеської ОДА спіймали на крадіжці 1,6 млн

СБУ

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
Служба безпеки України новини Одеси
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