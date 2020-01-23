СБУ накрила в Одесі великих корупціонерів в ОДА: що говорить губернатор

В Одесі Служба безпеки України спіймала чиновників обласної адміністрації на крадіжці з бюджету 1,6 млн грн.

Гроші крали час проведення закупівель для потреб одного з департаментів. Про це повідомили в пресслужбі СБУ (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Як повідомляє Думська, за попередніми даними, обшукували приміщення департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва. Крім того, слідчі дії пройшли будинку у директора департаменту Євгенії Волинець.

Державні кошти виводилися "в тінь" через мережу фіктивних комерційних структур, громадських організацій та благодійних фондів. Схема реалізовувалася за допомогою чиновників одного з комунальних підприємств Одеської облради.

Під час обшуків у кабінетах фігурантів справи правоохоронці знайшли документи, що підтверджують протиправну діяльність. За фактом привласнення грошей відкрито кримінальне провадження.

У свою чергу, скандал з підлеглими прокоментував губернатор Одеської області Максим Куций. На своїй сторінці в Facebook він написав, що старим схемам і корупції в новій адміністрації не місце.

"Ми тісно співпрацюємо з представниками Служби безпеки України та іншими правоохоронними органами і надалі будемо сприяти розслідуванням корупційних справ та інших протиправних дій. Упевнений, що слідчі оперативно встановлять істину", – написав Максим Куций.

Чиновників Одеської ОДА спіймали на крадіжці 1,6 млн СБУ

Чиновників Одеської ОДА спіймали на крадіжці 1,6 млн СБУ

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