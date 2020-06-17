'Самосуд' над водієм із інсультом в Одесі: проти учасників відкрили провадження

В Одесі поліція може притягнути до кримінальної відповідальності перехожих, які намагалися побили 32-річного водія авто Toyota, котрий скоїв ДТП поряд із дитячим майданчиком, збивши двох пішоходів.

Відомо, що чоловік помер у лікарні. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Момент аварії зафіксував реєстратор одного з учасників дорожнього руху. На кадрах видно, як після удару з іншим автомобілем некерована Toyota вилетіла з дороги і вискочила на пішохідну доріжку. В результаті травми отримав чоловік, а його вагітна дружина і дитина дивом вціліли.

Водночас обурені перехожі, які стали свідками події, ледь не вчинили самосуд над водієм. Люди були впевнені, що він перебував під впливом алкоголю або наркотиків.

На їхню думку, якщо б авто відкинуло на декілька метрів далі – жертв було б не уникнути.

"Пощастило, що він туди звернув, тому що на дитячому майданчику в той момент осіб тридцять було: діти й матусі. Якби він поїхав навіть сюди, було б набагато гірше", – говорить один зі свідків.

Намагаючись витягти водія із салону авто, люди застосували кулаки. Також дісталося його пасажиру, хоча той пояснював, що товаришеві за кермом стало зле.

Згодом 32-річний чоловік помер у лікарні, попередньо, у нього трапився інсульт.

Розслідуванням цієї справи займаються правоохоронці. Вони внесли відомості в ЄРДР одразу за двома статтями: порушення ПДР і умисне вбивство, правда, з відміткою "природна смерть".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 15 червня легкове авто з'їхало з дороги і знесло огорожу поряд із дитячим майданчиком і магазином, збивши двох пішоходів. Попередньо, водієві стало зле.