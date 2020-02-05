Сам помер? З'явилися нові подробиці вбивства в СІЗО Одеси

Представник Верховної Ради з прав людини в Одеській області Геннадій Грозов відвідав місцевий слідчий ізолятор, щоб перевірити інформацію про вбивство ув'язненого, яку раніше розповсюдило ДБР.

Під час бесіди з сусідами по камері померлого з'ясувалося, що чоловіка доставили в ізолятор 30 січня. Він не скаржився на здоров'я і насильство з боку персоналу установи. Про це повідомили в пресслужбі уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Один з ув'язнених вранці 1 лютого знайшов сусіда по камері мертвим. Черговий викликав медсестру. В речах померлого було безліч медичних препаратів, які вилучили співробітники прокуратури для експертизи. За словами сусідів по камері, чоловік був наркозалежним.

На сторінці пенітенціарній службі південного регіону в Facebook також заявили, що ув'язнений помер своєю смертю, а не від побиття в карцері. У нього були відсутні тілесні ушкодження.

Проте, за цим фактом відкрито кримінальне провадження, а міністерство юстиції проводить службове розслідування щодо працівників СІЗО.

З'явилися нові подробиці вбивства в СІЗО Одеси ТСН

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в СІЗО Одеси двоє арештантів забили на смерть третього. Це сталося за згодою адміністрації установи, яка допустила потенційних вбивць до жертви. Досудове розслідування за фактом смерті людини в СІЗО Одеси проводить Державне бюро розслідувань

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