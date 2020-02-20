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20 лютого • оновлено в 14:28
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"Розвела" на півмільйона: в Одесі викрили шахрайку

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В Одесі поліція затримала 33-річну жінку за підозрою в шахрайстві. Спритна одеситка в інтернеті пропонувала транспортні засоби за заниженою ціною.

Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області.

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В Одесі поліція викрила шахраїв, які крали криптовалюту

Як тільки довірливі покупці підписували договір і перераховували на рахунок шахрайки перший внесок, вона змінювала номер телефону та адресу офісу.

Таким чином їй вдалося обдурити 5 осіб на півмільйона гривень.

Під час обшуку в квартирі підозрюваної поліцейські знайшли речові докази злочинної діяльності: банківські карти, мобільні телефони, комп'ютери, печатки та документи для укладення фіктивних договорів.

Відкрито кримінальне провадження за статтею "Шахрайство". Одеситці загрожує до трьох років в'язниці.

Обдурила на півмільйона: в Одесі викрили шахрайку

Обдурила на півмільйона: в Одесі викрили шахрайку

Одесская жизнь (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, житель Одеської області привласнив собі кошти одного з українських банків. Він вкрав понад мільйон гривень.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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