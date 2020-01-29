Розстріляли авто і зникли: в Одесі сталося зухвале пограбування інкасаторів. Фото і відео

В Одесі 29 січня поліція затримала трьох озброєних розбійників, які напали на автомобіль інкасаторів, викрали його і забрали 700 тис. грн.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Злочин стався рано вранці 29 січня на вулиці Героїв Крут. Водій інкасаторської машини чекав напарника, який пішов до терміналу онлайнплатежів, щоб забрати гроші. В цей час з автомобіля, який зупинився поряд, вийшли двоє і вистрілили в машину інкасаторів з рушниці. Водій злякався і втік. Нападники зайняли його місце і разом зі спільником, який був на іншому авто, поїхали.

Викрадену машину кинули в декількох кварталах, забрали з неї сумку з 700 тис. грн і на двох своїх авто роз'їхалися в різні боки.

Незабаром поліцейський спецназ затримав двох зловмисників за місцем їх проживання в центрі Одеси, а їх третього спільника в Суворовському районі міста.

Всі підозрювані – одесити 27 і 28 років. Під час обшуків у них були виявлені речові докази причетності до розбійного нападу. Відкрито кримінальне провадження. Затриманим загрожує від 8 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

В Одесі здійснили збройний напад на інкасаторів od.npu.gov.ua

В Одесі здійснили збройний напад на інкасаторів od.npu.gov.ua

В Одесі здійснили збройний напад на інкасаторів od.npu.gov.ua

В Одесі здійснили збройний напад на інкасаторів od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, житель Одеської області повернув в банк 200 тисяч гривень, які втратив екіпаж інкасаторського автомобіля. Пакет з грошима випадково випав з машини.

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