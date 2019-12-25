Роздягнули і катували: стало відомо, як на Одещині покарали мучителів маленького хлопчика

Кілійський районний суд Одеської області 24 грудня обрав запобіжний захід двом шістнадцятирічним підліткам, які роздягли і катували 11-річного хлопчика.

Один з них поміщений в СІЗО, другий – під домашній арешт. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

Суд покарав мучителів маленького хлопчика (ілюстрація) mykharkov.info

Відзначається, що в слідчий ізолятор відправився старший з підлітків, так як він і раніше був фігурантом двох кримінальних проваджень, відкритих за фактами крадіжки і пограбування.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, два підлітка, учні професійного ліцею, в присутності інших неповнолітніх побили хлопчика і під загрозою насильства змусили його повністю роздягтися, знімаючи процес на відео.

Потім підлітки поширили відеозапис знущань в соціальних мережах. Після цього дитина відмовилася відвідувати школу, з хлопцем працюють психологи.

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