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7 січня • оновлено в 10:33
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Різдвяна трагедія в Одесі: у вагончику живцем згоріли будівельники

3.6т
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У селищі Чорноморське під Одесою області троє робітників загинули в будівельному вагончику під час святкування Різдва.

У ніч на 7 січня в вагончику трапилася пожежа, повідомили OBOZREVATEL джерела в поліції (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За попередніми даними, незважаючи на те, що до місця пожежі оперативно прибули рятувальники, було вже пізно.

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Пізніше в пресцентрі ГУ ДСНС в Одеській області уточнили, що будівельний вагончик площею 10 квадратних метрів згорів дощенту – разом із людьми й усіма особистими речами загиблих.

Деталі трагедії наразі встановлюються.

Пожежа в будівельному вагончику на Різдво

Пожежа в будівельному вагончику на Різдво

ГУ ДСНС в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін назвав справжню причину пожежі в одеському коледжі, який забрав 16 життів.

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Місце
Україна Одеса
Тег
пожежа
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