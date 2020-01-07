Різдвяна трагедія в Одесі: у вагончику живцем згоріли будівельники

У селищі Чорноморське під Одесою області троє робітників загинули в будівельному вагончику під час святкування Різдва.

У ніч на 7 січня в вагончику трапилася пожежа, повідомили OBOZREVATEL джерела в поліції (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За попередніми даними, незважаючи на те, що до місця пожежі оперативно прибули рятувальники, було вже пізно.

Пізніше в пресцентрі ГУ ДСНС в Одеській області уточнили, що будівельний вагончик площею 10 квадратних метрів згорів дощенту – разом із людьми й усіма особистими речами загиблих.

Деталі трагедії наразі встановлюються.

Пожежа в будівельному вагончику на Різдво ГУ ДСНС в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін назвав справжню причину пожежі в одеському коледжі, який забрав 16 життів.

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