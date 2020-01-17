В Одесі покупець і п'яна продавчиня супермаркету "ГурманЪ" посварилися через українську мову.

Продавчиня нахамила покупцеві та матом запропонувала йому забиратися додому і там спілкуватися українською. Відповідне відео опублікував Telegram-канал Xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі продавчиня обматюкала покупця через українську мову Telegram-канал xydessa

На відеофрагменті видно, як нетвереза співробітниця магазину грубіянить покупцеві: "Ти, що не розумієшь українську мову? Я розумію, але говорити з тобою не буду. П*здуй до себе додому і там розмовляй українською мовою".

У той же час покупець поводився максимально коректно і навіть сказав їй: "Будь ласка, можете не говорити зі мною українською. Це ваше діло, я вам не забороняю". Однак це лише заохотило п'яну продавчиню і вона продовжила ображати чоловіка.

"В Одесі ти не будеш розмовляти українською... Ти, п*здюк, бл*дь, в Одесі ніхто не розмовляє українською мовою!" – заявила вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в одному з одеських кафе спалахнув сепаратистський скандал.

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