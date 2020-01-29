П'ять авто потрапили в жорстку ДТП в Одесі: фото і відео з місця НП

В Одесі на Об'їзній дорозі вранці 29 січня трапилася масштабна ДТП. Зіткнулися 5 автомобілів: дві Toyota, ВАЗ, Mazda і Nissan.

Про це повідомляє Odessa.online з посиланням на пресслужбу патрульної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В результаті аварії постраждалих немає, хоча автомобілі отримали значні пошкодження. Рух по дорозі був ускладнений. На місце виїжджали рятувальники і поліція. Обставини ДТП встановлюються.

П'ять авто потрапили в жорстке ДТП в Одесі odessa.online

П'ять авто потрапили в жорстке ДТП в Одесі odessa.online

П'ять авто потрапили в жорстке ДТП в Одесі odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на перетині вулиць Троїцької та Катерининської пізно ввечері 21 січня сталася смертельна ДТП. Porsche Cayenne врізався в ВАЗ-2115, який хотів проскочити на червоний сигнал світлофора.

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