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29 січня • оновлено в 12:56
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П'ять авто потрапили в жорстку ДТП в Одесі: фото і відео з місця НП

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В Одесі на Об'їзній дорозі вранці 29 січня трапилася масштабна ДТП. Зіткнулися 5 автомобілів: дві Toyota, ВАЗ, Mazda і Nissan.

Про це повідомляє Odessa.online з посиланням на пресслужбу патрульної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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В результаті аварії постраждалих немає, хоча автомобілі отримали значні пошкодження. Рух по дорозі був ускладнений. На місце виїжджали рятувальники і поліція. Обставини ДТП встановлюються.

П'ять авто потрапили в жорстке ДТП в Одесі

П'ять авто потрапили в жорстке ДТП в Одесі

odessa.online

П'ять авто потрапили в жорстке ДТП в Одесі

П'ять авто потрапили в жорстке ДТП в Одесі

odessa.online

П'ять авто потрапили в жорстке ДТП в Одесі

П'ять авто потрапили в жорстке ДТП в Одесі

odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на перетині вулиць Троїцької та Катерининської пізно ввечері 21 січня сталася смертельна ДТП. Porsche Cayenne врізався в ВАЗ-2115, який хотів проскочити на червоний сигнал світлофора.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП новини Одеси
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