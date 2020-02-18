П'яний водій розбив чотири автомобілі в Одесі. Фото

В Одесі п'яний водій "Мерседеса" протаранив чотири припарковані автомобілі.

Дорожня подія трапилося на вулиці Івана і Юрія Лип в ніч на 18 лютого, повідомляє прес-служба управління Патрульній поліції в Одеській області.

П'яний "гонщик" розбив чотири автомобілі в Одесі Управління Патрульній поліції в Одеській області

Як уточнили в поліції, водій "Мерседеса" не впорався з керуванням автомобілем, внаслідок чого скоїв зіткнення з припаркованими автомобілями "Шкода", "Тойота Яріс", "ДЕУ" та "Тойота Хайс".

Водія і пасажира автомобіля "Мерседес" госпіталізували.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, "гонщик" на ВMW влетів в заправку і бензовоз.

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