П'яні офіцери побили солдата і відібрали його авто у військовій частині під Одесою

Юрій Сергієнко Події 00:59, 1.05.2020 Оновлено: 01:00, 2.05.2020

У військовій частині під Одесою два офіцера побили солдата і викрали його автомобіль, на якому поїхали кататися в місто.

Лейтенанти перебували в стані алкогольного сп'яніння, повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в поліції.

"У вівторок ввечері два лейтенанта - Юрій К. і Дмитро Ф., перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, побили військовослужбовця контрактної служби Віктора К., який був на чергуванні. Після цього вони заволоділи його автомобілем "Ауді" і поїхали кататися в Одесу", – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що поліція знайшла автомобіль в той же день на вулиці Марсельська, а ввечері офіцерів затримали.

Їм повідомили про підозру у викраденні транспортного засобу за статтею 289 КК і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Також проводиться службове розслідування.

Потерпілого госпіталізовано з політравмою до військового шпиталю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на проспекті Шевченка військовий медик за кермом Toyota Сamry в стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням і скоїв ДТП,

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