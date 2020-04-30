Головна Новини
1 травня • оновлено в 02:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

П'яні офіцери побили солдата і відібрали його авто у військовій частині під Одесою

263
Читати матеріал російською

У військовій частині під Одесою два офіцера побили солдата і викрали його автомобіль, на якому поїхали кататися в місто.

Лейтенанти перебували в стані алкогольного сп'яніння, повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в поліції.

Побили солдата і забрали авто: п'яні офіцери влаштували свавілля у військовій частині під Одесою

"У вівторок ввечері два лейтенанта - Юрій К. і Дмитро Ф., перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, побили військовослужбовця контрактної служби Віктора К., який був на чергуванні. Після цього вони заволоділи його автомобілем "Ауді" і поїхали кататися в Одесу", – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що поліція знайшла автомобіль в той же день на вулиці Марсельська, а ввечері офіцерів затримали.

Їм повідомили про підозру у викраденні транспортного засобу за статтею 289 КК і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Також проводиться службове розслідування.

Потерпілого госпіталізовано з політравмою до військового шпиталю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на проспекті Шевченка військовий медик за кермом Toyota Сamry в стані алкогольного сп'яніння не впорався з керуванням і скоїв ДТП,

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Одеса
Тег
військові
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одеса Події

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,3 мільйона осіб, загинули – 233 тисячі.

  • В Італії за добу в два рази більше людей одужали, ніж захворіли, а Британія пройшла пік.

  • Лікарі пояснили, чому коронавірус виявився більш смертоносним в Європі, ніж в Китаї.

  • Комаровський назвав унікальний метод діагностики нового вірусу.

Новини

Топпублікації

Топблоги