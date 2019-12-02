П'яна мати ледь не вбила новонародженого в одеській лікарні: відео

В Одесі поліція затримала горе-матір, яка в одній із лікарень ледь не задушила свого 5-місячного сина подушкою.

33-річна жінка в найближчому магазині купила пляшку горілки і випила її в лікарняній палаті. У цей час її син почав плакати. Щоб він не заважав, жінка накрила обличчя малюка подушкою. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Те, що на обличчі дитини подушка, помітила сусідка по палаті й забила на сполох. Приїхали поліцейські й забрали горе-матір до відділення. Життю її сина більше нічого не загрожує.

Слідчі кваліфікували дії жінки як замах на умисне вбивство дитини. Їй може загрожувати довічне ув'язнення.

П'яна мати ледь не вбила новонародженого в одеській лікарні od.npu.gov.ua (скріншот)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі однорічна дівчинка у важкому стані потрапила до лікарні, отруївшись синтетичним наркотиком метадоном, який вживала її мати. Жінка викликала швидку та втекла.

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