Головна Новини
6 грудня • оновлено в 16:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

"Простіше встати і допомогти": як одесити допомогли рятувальниками на місці страшної пожежі

Читати матеріал російською

В Одесі сотні волонтерів та простих містян допомагають рятувальникам ліквідувати наслідки пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Люди передають пожежним, які працюють позмінно по 12 годин, їжу, взуття та інвентар, необхідний для розбору завалів. Про це повідомляють користувачі в соціальних мережах (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).

Новини
Надії немає: в Одесі визнали, що в згорілому коледжі живих вже не знайдуть

"Ми знайшли в інтернеті телефон того, у кого знайшлися 20 пар нових берців, спасибі, що вночі відкрили магазин, спасибі таксисту, який відмовився брати гроші, спасибі власнику магазину за балаклави в подарунок", - написав у Facebook одесит Костянтин Леонтьєв.

Змерзлим журналістам, які чергують під згорілою будівлею, військові передали чай. Про це в Facebook повідомив глава прес-служби Одеської ОДА Денис Соколов.

Крім того, допомагають і одеські бізнесмени.

"Сава Лібкін і інші ресторатори забезпечили окропом. Готель "Брістоль" дав теплі ковдри. Наші екстремали і спелеологи, які знаходять людей в катакомбах, допомагають розгрібати завали, а магазини зі спеціальним спорядженням безкоштовно надавали інвентар. Приятель - серйозний моряк - привіз диски для болгарки і ланцюги для пил. Моментально знайшлися теплий одяг, їжа. Мені вночі магазин Adrenalin пропонував ліхтарі та автоген", - написав Денис Соколов.

Одесити допомагають ліквідовувати наслідки вогняної трагедії

Одесити допомагають ліквідовувати наслідки вогняної трагедії

Костянтин Леонтьєв / Facebook

Одесити допомагають ліквідовувати наслідки вогняної трагедії

Одесити допомагають ліквідовувати наслідки вогняної трагедії

Костянтин Леонтьєв / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під час гасіння пожежі в Одеському коледжі економіки та права чоловік готував каву для рятувальників всю ніч безкоштовно.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги