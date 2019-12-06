"Простіше встати і допомогти": як одесити допомогли рятувальниками на місці страшної пожежі

В Одесі сотні волонтерів та простих містян допомагають рятувальникам ліквідувати наслідки пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Люди передають пожежним, які працюють позмінно по 12 годин, їжу, взуття та інвентар, необхідний для розбору завалів. Про це повідомляють користувачі в соціальних мережах (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку до кінця).

"Ми знайшли в інтернеті телефон того, у кого знайшлися 20 пар нових берців, спасибі, що вночі відкрили магазин, спасибі таксисту, який відмовився брати гроші, спасибі власнику магазину за балаклави в подарунок", - написав у Facebook одесит Костянтин Леонтьєв.

Змерзлим журналістам, які чергують під згорілою будівлею, військові передали чай. Про це в Facebook повідомив глава прес-служби Одеської ОДА Денис Соколов.

Крім того, допомагають і одеські бізнесмени.

"Сава Лібкін і інші ресторатори забезпечили окропом. Готель "Брістоль" дав теплі ковдри. Наші екстремали і спелеологи, які знаходять людей в катакомбах, допомагають розгрібати завали, а магазини зі спеціальним спорядженням безкоштовно надавали інвентар. Приятель - серйозний моряк - привіз диски для болгарки і ланцюги для пил. Моментально знайшлися теплий одяг, їжа. Мені вночі магазин Adrenalin пропонував ліхтарі та автоген", - написав Денис Соколов.

Одесити допомагають ліквідовувати наслідки вогняної трагедії Костянтин Леонтьєв / Facebook

Одесити допомагають ліквідовувати наслідки вогняної трагедії Костянтин Леонтьєв / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під час гасіння пожежі в Одеському коледжі економіки та права чоловік готував каву для рятувальників всю ніч безкоштовно.

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