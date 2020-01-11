Проломили дах: під Одесою влаштували зухвале пограбування року. Фото

Під Одесою в Чорноморську грабіжники проломили дах балкона останнього поверху багатоповерхівки і проникли в квартиру.

Про це повідомили в telegram-каналі xydessa (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Грабіжники забрали з квартири золото, ноутбук, цукерки та пляшку віскі. Злодіїв шукає поліція.

Під Одесою влаштували зухвале пограбування року xydessa / telegram

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на вулиці Сегедской злодій всього за 2 хвилини пограбував кондитерську. Чоловік заліз в приміщення поклав кави-машину в чорний пакет, забрав телефон, дістав гроші з каси і втік.

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