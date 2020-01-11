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11 січня • оновлено в 15:29
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Проломили дах: під Одесою влаштували зухвале пограбування року. Фото

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Під Одесою в Чорноморську грабіжники проломили дах балкона останнього поверху багатоповерхівки і проникли в квартиру.

Про це повідомили в telegram-каналі xydessa (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Під Одесою влаштували зухвале пограбування року

Під Одесою влаштували зухвале пограбування року

xydessa / telegram

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на вулиці Сегедской злодій всього за 2 хвилини пограбував кондитерську. Чоловік заліз в приміщення поклав кави-машину в чорний пакет, забрав телефон, дістав гроші з каси і втік.

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Автор
Михайло Бардін
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