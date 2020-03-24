Прокурор із коронавірусом міг бути на засіданнях суду в Одесі: ЗМІ дізналися подробиці

В Одесі триває плутанина з прокурором, який під час відпочинку в Єгипті заразився коронавірусом.

Першою цю інформацію опублікувала Думська, з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

ЗМІ з'ясували, що це співробітник місцевої прокуратури №3 з ініціалами ПСВ. Прокурор Поченюк Сергій Володимирович дійсно там працює.

За інформацією OBOZREVATEL, він був присутній щонайменше на одному відкритому судовому засіданні, яке відбулося 16 березня. У суді Поченюк міг контактувати з десятками людей.

Сергій Поченюк на засіданні Приморського суду 16 березня Odessa.online

У мерії Одеси вже вдруге спростували інформацію, що прокурор, якій дійсно заразився, знаходиться в місті. Напередодні заступник мера Одеси Павло Вугельман заявив, що хворий після відпочинку в Єгипті відразу відправився до Києва, де у нього і виявили коронавірус. Після журналісти "підловили" чиновника на неточності, вказавши на деякі збіги.

Вугельман опублікував друге своє звернення, заявивши, що сталася плутанина і випадків з підозрою одеських прокурорів на коронавірус було два.

Відзначимо, що в Одесі поки офіційно не зареєстровано жодного випадку COVID-19. Как раніше повідомляв OBOZREVATE , уродженка Одеси, 7-разова чемпіонка США з шахів, гросмейстер Ірина Круш заразилася коронавірусом COVID-19.

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