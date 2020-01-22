Пожежники не можуть підступитися: під Одесою загорілися 15 га національного парку. Фото і відео НП

У середу, 22 січня, на території Нижньодністровського національного природного парку в Одеській області спалахнула пожежа.

За попередніми даними, на площі близько 15 гектарів горить очерет, передає Уніан (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що пожежники не можуть приступити до гасіння вогню через відсутність технічних можливостей для проходження в плавнях.

Масштабна пожежа під Одесою dumskaya.net

Зусилля рятувальників зосереджені на тому, щоб не допустити поширення вогню на житлові споруди.

Масштабна пожежа під Одесою dumskaya.net

Раніше OBOZREVATEL писав, що в середу, 22 січня, в центрі Одеси поліцейський збив жінку з дитиною, коли повертався зі служби на своєму автомобілі.

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