Пожежа забрала ще одне життя: в Одесі чоловік стрибнув з вікна, рятуючись від вогню. Фото

Пожежа в багатоквартирному будинку по вулиці Генерала Бочарова, 15 в Одесі, забрала життя молодого чоловіка.

Намагаючись врятуватися, чоловік, який проживав в квартирі, вистрибнув з вікна сьомого поверху. Фотографії інциденту розміщені в Telegram-каналі Одесса.INFO (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Від отриманих травм він помер на місці.

Молодий одесит загинув, рятуючись від вогню zabor.zp.ua

За попередніми даними, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем.

Молодий одесит загинув, рятуючись від вогню Одесса.INFO

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під час пожежі в одеському коледжі діти стрибали з вікон і розбивалися насмерть.

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