Головна Новини
20 грудня • оновлено в 16:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Пожежа забрала ще одне життя: в Одесі чоловік стрибнув з вікна, рятуючись від вогню. Фото

468
Читати матеріал російською

Пожежа в багатоквартирному будинку по вулиці Генерала Бочарова, 15 в Одесі, забрала життя молодого чоловіка.

Намагаючись врятуватися, чоловік, який проживав в квартирі, вистрибнув з вікна сьомого поверху. Фотографії інциденту розміщені в Telegram-каналі Одесса.INFO (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Від отриманих травм він помер на місці.

Молодий одесит загинув, рятуючись від вогню

Молодий одесит загинув, рятуючись від вогню

zabor.zp.ua

Новини
"Прощавай, мамо! Тіло кремуй, попіл у море": в Одесі юнак наклав на себе руки. Фото 18+

За попередніми даними, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем.

Молодий одесит загинув, рятуючись від вогню

Молодий одесит загинув, рятуючись від вогню

Одесса.INFO

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під час пожежі в одеському коледжі діти стрибали з вікон і розбивалися насмерть.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Одеса
Тег
пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги