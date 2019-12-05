Перекриття обвалилися до першого поверху: в Одесі почали розбирати завали коледжу. Фото і відео

Рятувальники почали розбирати завали на місці пожежі в одеському коледжі. Робота з пошуку тих, хто поки вважається зниклим, була запущена в режимі нон-стоп, і буде йти до повного з'ясування ситуації.

Як повідомили в пресслужбі мерії, пошукові заходи почалися одночасно з двох сторін – із боку центральної арки і з фасаду лівого крила (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Пожежа в одеському коледжі od.dsns.gov.ua

Пожежа в одеському коледжі od.dsns.gov.ua

Пожежа в одеському коледжі od.dsns.gov.ua

Станом на 17:30 четверга, 5 грудня, рятувальники розбирали і вивозили на експертизу склепіння балок. В арці будівлі під час пожежі стався обвал перекриттів, їх розбирали кранами. Рятувальники вже розчистили підвал у правій частині згорілої будівлі. Згідно з кресленнями БТІ, в лівій частині теж є підвал, але рятувальники не можуть знайти вхід до нього.

Як заявив глава ОДА Максим Куций, роботи не повинні зайняти більше доби, але в разі виявлення тіл, будуть припинені для слідчих дій. Губернатор зібрав нараду з поліцією, рятувальниками і медиками, під час якої стало відомо, що одна з тих, що вважалася зниклою, знайшлася. Це жінка 1981 р.н. на ім'я Руслана.

Крім того, стало відомо і про виявлення під завалами першого тіла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25, вранці 4 грудня. У результаті загинула студентка. Кілька десятків людей постраждали. Увечері 5 грудня 13 осіб значилися зниклими безвісти.

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