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6 грудня • оновлено в 10:48
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Пожежа в одеському коледжі: що трапилося в ніч на 6 грудня. Фото

1.2т
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Рятувальники продовжують розбирати завали на місці згорілого одеського коледжу.

Як повідомили в пресслужбі управління ДСНС у Одеській області, станом 7:00 ранку 6 грудня вже вивезено приблизно 230 кубометрів зруйнованих будівельних конструкцій.

Триває розбір завалів у центральній арці будівлі. З підвалів відкачано 80 кубометрів води. До пошуково-рятувальних робіт залучено 47 одиниць техніки, 275 працівників рятувальної служби та три службові собаки.

Тим часом ще два студенти звернулися за медичною допомогою. У такий спосіб загальна кількість потерпілих збільшилася до 32 осіб.

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Пожежа в одеському коледжі: що трапилося в ніч на 6 грудня. Фото

Пожежа в одеському коледжі: що трапилося в ніч на 6 грудня. Фото

od.dsns.gov.ua

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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