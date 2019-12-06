Рятувальники продовжують розбирати завали на місці згорілого одеського коледжу.

Як повідомили в пресслужбі управління ДСНС у Одеській області, станом 7:00 ранку 6 грудня вже вивезено приблизно 230 кубометрів зруйнованих будівельних конструкцій.

Триває розбір завалів у центральній арці будівлі. З підвалів відкачано 80 кубометрів води. До пошуково-рятувальних робіт залучено 47 одиниць техніки, 275 працівників рятувальної служби та три службові собаки.

Тим часом ще два студенти звернулися за медичною допомогою. У такий спосіб загальна кількість потерпілих збільшилася до 32 осіб.

Пожежа в одеському коледжі: що трапилося в ніч на 6 грудня. Фото od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 грудня приблизно о 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло. Загибла Анна Бортюк працювала в коледжі викладачкою математики та інформатики.

Крім того, ввечері 5 грудня знайшлася одна зі зниклих безвісти. Це жінка 1981 р.н., яку звуть Руслана.

Місцеперебування ще 14 осіб невідоме.

Пожежа, яка вранці 4 грудня спалахнула в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, за офіційними даними забрала, життя двох людей.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!