Пожежа в Одеському коледжі: поліція знайшла ще одного винного в загибелі 16 осіб

Одеська поліція 13 січня оголосила про підозру у вчиненні злочину завгоспу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де 4 грудня пожежа забрала життя 16 людей.

Жінку-завгоспа звинувачують за ст. 367 Кримінального Кодексу ("Службова недбалість"). Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Одеській області.

Пожежа в одеському коледжі Odessa.online

За версією слідства, жінка була відповідальною за протипожежну безпеку, проте до своїх обов'язків поставилася недбало.

З'ясувалося, що ще в 2014 році співробітниками ДСНС була проведена планова перевірка дотримання пожежної безпеки в навчальному закладі. За її результатами було виявлено декілька грубих порушень, серед яких – відсутність первинних засобів пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, закриті пожежні виходи, решітки на вікнах першого та четвертого поверхів і т.д.

"Однак станом на день виникнення пожежі 4 грудня зазначені порушення усунуті не були. Не дивлячись на це, підозрювана, будучи посадовою особою, відповідальною за дотримання правил пожежної безпеки, а також членом комісії з перевірки готовності корпусів коледжу до нового 2019-2020 навчального року, погодилася з висновком комісії про готовність установи до навчального року", – відзначили в поліції.

"Наслідком службової недбалості стала неможливість ефективного гасіння вогню, своєчасного оповіщення та евакуації людей, які перебували в будівлі, що в результаті призвело до трагічної загибелі 16 осіб", – додали в пресслужбі.

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