Пожежа в Одеському коледжі: поліція знайшла ще одного винного в загибелі 16 осіб

Одеська поліція 13 січня оголосила про підозру у вчиненні злочину завгоспу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де 4 грудня пожежа забрала життя 16 людей.
Жінку-завгоспа звинувачують за ст. 367 Кримінального Кодексу ("Службова недбалість"). Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіціі в Одеській області.
Пожежа в одеському коледжі
Odessa.online
За версією слідства, жінка була відповідальною за протипожежну безпеку, проте до своїх обов'язків поставилася недбало.
З'ясувалося, що ще в 2014 році співробітниками ДСНС була проведена планова перевірка дотримання пожежної безпеки в навчальному закладі. За її результатами було виявлено декілька грубих порушень, серед яких – відсутність первинних засобів пожежогасіння, системи оповіщення про пожежу, закриті пожежні виходи, решітки на вікнах першого та четвертого поверхів і т.д.
"Однак станом на день виникнення пожежі 4 грудня зазначені порушення усунуті не були. Не дивлячись на це, підозрювана, будучи посадовою особою, відповідальною за дотримання правил пожежної безпеки, а також членом комісії з перевірки готовності корпусів коледжу до нового 2019-2020 навчального року, погодилася з висновком комісії про готовність установи до навчального року", – відзначили в поліції.
"Наслідком службової недбалості стала неможливість ефективного гасіння вогню, своєчасного оповіщення та евакуації людей, які перебували в будівлі, що в результаті призвело до трагічної загибелі 16 осіб", – додали в пресслужбі.
Як раніше писав OBOZREVATEL:
Пожежа в Одеському коледжі почалася вранці 4 грудня 2019 року. Щойно у студентів почалися заняття, зайнявся кабінет на третьому поверсі.
Крім коледжу, у старій будівлі, відомій в Одесі як будинок Асвадурова, розміщувалися Інститут біології південних морів, частина Фізико-хімічного інституту ім. Богацького, Археологічний інститут, БТІ та комерційні підприємства.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
5 грудня приблизно о 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло.
Одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд ухвалив рішення щодо директорки згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
Влада Одеси виділила постраждалим у пожежі на вулиці Троїцькій із благодійного фонду міськради від 10 до 50 тис. грн.
Щоб уникнути відповідальності, начальник Головного управління ДСНС у Одеській області Віктор Федорчак пішов у декрет, однак пізніше все ж був звільнений.
21 грудня Кабмін України офіційно озвучив причину трагедії.
OBOZREVATEL дізнався, як живуть близькі загиблих під час пожежі в Одеському коледжі через місяць після трагедії.
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